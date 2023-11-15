ABD Temsilciler Meclisi federal hükümeti açık tutmak için geçici bir yasa tasarısını kabul etti

ABD Temsilciler Meclisi, federal hükümeti açık tutmak için geçici bir yasa tasarısını kabul ederek Kongre'yi kapanmayı önleme yoluna soktu ve yeni yılda daha geniş bir finansman mücadelesi için zemin hazırladı.



Temsilciler Meclisi'nin kabul ettiği tasarıyı Senato'nun da onaylaması gerekecek.

CNN'e konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, Başkan Joe Biden'ın Senato'dan geçmesi halinde tasarıyı imzalamaya hazır olduğunu söyledi.

ABD'de federal hükümet fonlarının süresi 17 Kasım Cuma günü sona erecek. Yeni tasarının o tarihe kadar Kongre'den geçerek Biden tarafından imzalanması gerekli.



Geçici yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nde 336'ya karşı 95 oyla kabul edildi ve 209 oy Demokratlardan geldi.



Tasarıya 93 Cumhuriyetçi ve iki Demokrat karşı çıktı.