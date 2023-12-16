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ABD'de iş dünyası aktivitesi 5 ayın zirvesinde

ABD’de iş dünyası aktivitesi 2023’ün son ayında hafifçe artarak 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Oluşturma Tarihi 16 Aralık 2023 09:04

Son Güncelleme Tarihi 16 Aralık 2023 09:04

S&P Global, ABD'nin aralık ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı. Buna göre, imalat sanayi PMI, Aralık'ta geçen aya kıyasla 1,2 puan azalarak 48,2 değerine düştü. Bu, 4 ayın en düşük seviyesi oldu.

Endeksin 49,3 değerini alması öngörülüyordu. Piyasa beklentilerinin altında kalan endeks, Kasım'da 49,4 olmuştu.

BİLEŞİK VE HİZMET PMI ENDEKSLERİ 5 AYIN ZİRVESİNDE

ABD'de hizmet sektörü PMI Aralık'ta geçen aya göre 0,5 puan artışla 51,3 değerine çıktı. Piyasa beklentilerinin üstünde gerçekleşen ve 5 ayın en yüksek seviyesine çıkan endeksin 50,6 değerini alacağı tahmin ediliyordu.

Hizmet sektöründeki genişlemenin devam ettiğini gösteren endeks, Kasım'da 50,8 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise Aralık'ta aylık bazda 0,3 puan artarak 51 oldu ve 5 ayın zirvesine çıktı. Endeks, Kasım'da 50,7 olarak kaydedilmişti.

Yeni siparişlerdeki artış endekslerim yükselişinde etkili oldu.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

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