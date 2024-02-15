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AB'nin geçen yıl en büyük ticaret ortağı ABD oldu

Avrupa Birliği'nin (AB) 2023'te en büyük ticaret ortağı 846,3 milyar avroluk ticaret hacmiyle ABD oldu.

Oluşturma Tarihi 15 Şubat 2024 14:58

Son Güncelleme Tarihi 15 Şubat 2024 14:58

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin 2023 yılı uluslararası ticaret verilerini yayımladı. Verilere göre, AB'nin ihracatı 2023'te önceki yıla kıyasla yüzde 0,7 azalarak 2 trilyon 553,6 milyar avro, ithalatı ise yüzde 16,4 gerileyerek 2 trilyon 512,8 milyar avro oldu. AB'nin dış ticaret fazlası, geçen yıl 40,8 milyar avro olarak gerçekleşti. AB, 2022 yılında toplam 434,6 milyar avro dış ticaret açığı vermişti.

Avro Bölgesi'nde ise ihracat, geçen yıl önceki yıla göre yüzde 1,2 düşüşle 2 trilyon 839,8 milyar avro, ithalat da yüzde 13,5 azalarak 2 trilyon 773,8 milyar avro olarak belirlendi. Böylece, Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası, 2023'te 66 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Avro Bölgesi, 2022'de 332,2 milyar avro ticaret açığı vermişti.

Geçen yıl AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 502,1 milyar avro ile ABD, 334,7 milyar avro ile İngiltere, 223,5 milyar avro ile Çin, 188,5 milyar avro ile İsviçre ve 111,3 milyar avro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 514,4 milyar avro ile Çin, 344,2 milyar avro ile ABD, 179,8 milyar avro ile İngiltere, 138,3 milyar avro ile İsviçre, 119,1 milyar avro ile Norveç ve 95,5 milyar avro ile Türkiye oldu.

Böylece, AB'nin geçen yıl en büyük ticaret ortakları 846,3 milyar avro ile ABD, 737,9 milyar avro ile Çin, 514,5 milyar avro ile İngiltere, 326,8 milyar avro ile İsviçre, 206,8 milyar avro ile Türkiye ve 180,1 milyar avro ile Norveç olarak belirlendi.

Türkiye, geçen yıl AB'nin 5'inci en büyük ticaret ortağı konumunda yer aldı.

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