CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Almanya'da kamu borcu 9 ayda yaklaşık 86 milyar avro arttı

Almanya'da kamu borcu 9 ayda yaklaşık 86 milyar avro arttı

Almanya'da kamu borcu, enerji yardımlarının etkisiyle yılın ocak-eylül döneminde 85,8 milyar avro artarak 2 trilyon 454 milyar avroya ulaştı.

Oluşturma Tarihi 21 Aralık 2023 14:26

Son Güncelleme Tarihi 21 Aralık 2023 14:26

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkenin ocak-eylül döneminde federal, eyalet, sosyal güvenlik fonları, belediye ve belediye birlikleri düzeyinde tüm temel ve ilave bütçeleri de dahil kamu dışı kurumlara genel kamu borcu 85,8 milyar avro artış gösterdi. Borç miktarı, 2022 sonuna göre ise yüzde 3,6 arttı.

Destatis, "Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonucu olarak enerji krizi nedeniyle artan finansman ihtiyacı"nı artışın ana nedeni olarak gösterdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı ile başlayan enerji krizinin ardından Almanya, rekor düzeyde borçla karşı karşıya kaldı. Kasım 2022'de kurulan "Enerji Ekonomik İstikrar Fonu" ile Alman hükümeti 'gaz ve elektrik fiyat frenini' finanse etmişti.

Söz konusu dönemde federal kamu borcu, 83,5 milyar avro artarak 1 trilyon 620,4 milyar avroya ulaştı.

Eyaletlerin borcu yüzde 1,4 azalışla (8,4 milyar avro) 598,5 milyar avroya gerilerken, belediye ve belediye birliklerinin borcu yüzde 7,6 artışla 151,5 milyar avroya yükseldi.

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası arz yönlü belirsizlikler ve AB'nin Rus enerji ürünlerine uyguladığı ambargo, Almanya'daki enerji piyasalarında dengesizliklere yol açmıştı.

Almanya, savaş sonrası Moskova'nın Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararının tetiklediği sarmal bir enerji kriziyle karşı karşıya kalmıştı.

Ülkede enerji krizine karşı mali tedbirlerin milli gelire oranı yüzde 7,5 olarak gerçekleşmişti.

İlginizi Çekebilir
Avrupa finans kuruluşları yasa dışı Yahudi yerleşim faaliyetlerine destek sağlıyor Avrupa finans kuruluşları yasa dışı Yahudi yerleşim faaliyetlerine destek sağlıyor 20 Aralık 2023 17:40
BoE’nin 2024’ün ilk yarısında faiz indirmesi olasılığı güçlendi BoE'nin 2024'ün ilk yarısında faiz indirmesi olasılığı güçlendi 20 Aralık 2023 16:53
Bakır, güçlü Çin ithalatı nedeniyle 4 buçuk ayın zirvesine çıktı Bakır, güçlü Çin ithalatı nedeniyle 4 buçuk ayın zirvesine çıktı 20 Aralık 2023 16:50
ABD’de mortgage başvuruları 6 hafta sonra ilk kez geriledi ABD'de mortgage başvuruları 6 hafta sonra ilk kez geriledi 20 Aralık 2023 16:48
Birleşik Krallık’ta konut fiyatları geriledi Birleşik Krallık'ta konut fiyatları geriledi 20 Aralık 2023 16:08
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: İşte faiz beklentisi! Dünyaca ünlü ekonomistlerden FLAŞ TL ve enflasyon yorumu MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: İşte faiz beklentisi! Dünyaca ünlü ekonomistlerden FLAŞ TL ve enflasyon yorumu 20 Aralık 2023 13:52
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 20 Aralık 2023 13:14
Uluslararası ekonomistler merkez bankalarından keskin ve hızlı faiz indirimi beklemiyor Uluslararası ekonomistler merkez bankalarından keskin ve hızlı faiz indirimi beklemiyor 20 Aralık 2023 11:19
İngiltere’de yıllık enflasyon beklentilerin üzerinde geriledi İngiltere'de yıllık enflasyon beklentilerin üzerinde geriledi 20 Aralık 2023 11:00
Petrolde yön yukarı Petrolde yön yukarı 20 Aralık 2023 09:50
Çin MB beklendiği gibi gösterge kredi faiz oranlarını sabit tuttu Çin MB beklendiği gibi gösterge kredi faiz oranlarını sabit tuttu 20 Aralık 2023 09:41
Fransız ve Alman maliye bakanları AB konusunda anlaştı Fransız ve Alman maliye bakanları AB konusunda anlaştı 20 Aralık 2023 09:37
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,52
%0,2524
ALTIN
1.001,57
%0,1567
EURO
999,62
%-0,0385
BORSA
999,49
%-0,0514
DOLAR
982,42
%-1,7579
ALTIN
1.020,12
%2,0115
EURO
1.017,34
%1,7344
BORSA
1.007,08
%0,7084
DOLAR
1.040,68
%4,0684
ALTIN
1.045,83
%4,5827
EURO
963,95
%-3,605
BORSA
1.016,92
%1,6923
DOLAR
1.758,20
%75,8204
ALTIN
1.616,09
%61,6085
EURO
1.413,52
%41,3521
BORSA
1.558,14
%55,814
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler