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BoE'den güvercin mesaj

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Sarah Breeden, ülkede politika faizinin artırılmasına ihtiyaç duyulabileceğine ilişkin endişelerinin azaldığını belirtti.

Oluşturma Tarihi 07 Şubat 2024 14:36

Son Güncelleme Tarihi 07 Şubat 2024 14:36

BoE Başkan Yardımcısı Sarah Breeden, çevrim içi düzenlenen İngiltere'de Ekonomideki Kadınlar İş Dünyası Tanışma Toplantısı'nda konuştu.

İngiltere'de enflasyonun, 2022 yılının ekim ayında yüzde 11 ile zirve seviyesini gördükten sonra geçen yılın aralık ayında yüzde 4 seviyesine gerilediğini kaydeden Breeden, "Akaryakıt, temel gıdalar ve hizmetler alanındaki fiyatlarda yaşanan genel düşüş, doğru yolda ilerlediğimizin işareti." ifadesini kullandı.

Breeden, zaman içerisinde enflasyon görünümündeki kalıcılığın değişeceğine ilişkin beklentilerin güçlendiğinin altını çizerek, "Tahminlerimiz doğrultusunda, faiz oranlarının daha da sıkılaştırılmasının gerekebileceğine dair endişelerim azaldı." dedi.

BoE 1 Şubat'ta politika faizini, beklentiler doğrultusunda 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25'te sabit bırakmıştı.

Bankadan yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulunun (PPK) toplantısında, üyelerin 6'ya karşı 3 olmak üzere politika faizinin yüzde 5,25'te sabit kalması yönünde oy kullandığı belirtilmişti.

Üyelerden ikisinin faizin 25 baz puan artışla yüzde 5,5'e çıkarılması ve birinin de 25 baz puan indirilerek yüzde 5'ye çekilmesi yönünde görüş bildirdiği aktarılan açıklamada, ülke ekonomisinde yavaş bir toparlanma görülmesinin beklendiği, iş gücü piyasasının soğumaya devam etmesine rağmen tarihsel olarak hala sıkı olduğu ifade edilmişti.

BoE Başkanı Andrew Bailey de kararın ardından düzenlenen basın toplantısında, bankanın henüz politika faizinde indirim adımı atabilecek noktada olmadığını ve bu konuda spekülasyon yapmak istemediğini belirtmişti.

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