BoE politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit tuttu

İngiltere Merkez Bankası (BoE), Aralık 2021'den beri 14 kez üst üste yaptığı faiz artışlarının ardından üçüncü toplantısında da faiz oranlarını değiştirmedi.

Para Politikası Kurulu, son üç toplantıda politika faizini son 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25'te sabit tuttu. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi de faizin bu seviyede sabit bırakılacağı yönündeydi.

Kurul, enflasyonu dizginlemek için faiz oranlarının "uzun süre yeterince kısıtlayıcı" olması gerektiği yönündeki değerlendirmesini sürdürdü. Öte yandan, karar metninde, "daha kalıcı enflasyonist baskılara dair kanıtlar olması durumunda" yeniden faiz artırımının gerçekleşebileceği yinelendi.

BoE Başkanı Andrew Bailey, açıklamada enflasyonu kontrol etme mücadelesinde "hala gidilecek yol olduğunu" söyledi. Verileri yakından izlemeye devam edeceklerini belirten Bailey, enflasyonu yüzde 2'ye geri düşürmek için gerekli kararları alacaklarını kaydetti.



Piyasalar, Perşembe günü ilk kez BoE'nin 2024'te faizde yüzde 1,25 puanlık indirime gideceğini fiyatlarken, merkez bankasının gevşetme politikasına Mayıs ayında başlayacağını öngörüyor.

BoE, ülke ekonomisinin Ekim ayında daralmasının ardından 2023'ün dördüncü çeyreğinde GSYİH'nin sabit kalmasını beklediğini açıklamıştı.