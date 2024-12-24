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BOJ toplantısında faiz artımını tartıştı

Japonya Merkez Bankaso (BOJ) Ekim toplantısında faiz artırımında ihtiyatlı olunması gerektiğini tartıştı.

Oluşturma Tarihi 24 Aralık 2024 08:53

Son Güncelleme Tarihi 24 Aralık 2024 08:53

Açıklanan toplantı tutanaklarına göre Japonya Merkez Bankası politika yapıcıları Ekim ayında ekonominin tahminleri doğrultusunda hareket etmesi halinde faiz oranlarını artırmaya devam etme konusunda anlaştı, ancak bazıları ABD ekonomi politikasına ilişkin belirsizlik nedeniyle ihtiyatlı olunması gerektiğini vurguladı.

Tartışma, özellikle yeni ABD yönetiminin politikalarını çevreleyen denizaşırı ekonomik risklerin BOJ'un faiz oranlarını ne kadar sürede artıracağı konusunda ne kadar önemli olacağının altını çiziyor.

30-31 Ekim toplantısı Donald Trump'ın 5 Kasım başkanlık seçimlerindeki zaferinden önce yapılsa da, BOJ yönetim kurulu üyeleri yenilenen piyasa oynaklığı ve ABD politikasındaki potansiyel büyük değişikliklerin görünüme yönelik temel riskler olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Tutanaklara göre üyelerden biri, "ABD başkanlık seçimleri sonrası da dahil olmak üzere ABD'deki gelişmeleri incelemek için zaman harcayabiliriz, zira zaten faizleri ılımlı bir hızda artırmayı bekliyorduk" dedi.

Tutanaklar, dış risklere ilişkin endişelerinin aksine, Kurul'un yurtiçi ekonomik koşullar konusunda çoğunlukla iyimser olduğunu gösterdi. Tutanaklara göre dokuz üyeli kurulun çoğu, ücretlerin artmasının tüketimi destekleyeceğini ve Japonya'yı BOJ'un %2'lik enflasyon hedefine sürdürülebilir bir şekilde ulaşma yolunda tutacağını söyledi.

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