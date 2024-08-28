CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem

BOJ üyesi: Faizi artırma yönündeki duruşumuz devam edecek

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkan Yardımcısı Ryozo Himino, ekonomi ve fiyatlar büyüdüğü sürece faizi artırma duruşumuz devam edecek açıklamasında bulundu.

Oluşturma Tarihi 28 Ağustos 2024 08:56

Son Güncelleme Tarihi 28 Ağustos 2024 08:56

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkan Yardımcısı Ryozo Himino, ekonomi ve fiyatlar beklendiği gibi büyüdüğü sürece merkez bankasının faiz oranlarını daha da yükseltme yönündeki duruşunun devam edeceğini tekrarladı.

Himino, "Bankanın para politikasının gelecekteki yürütülmesine ilişkin temel duruşu, piyasa gelişmelerinin ve Temmuz faiz artışının etkisini inceleyeceği ve ekonomik faaliyet ve fiyatlara ilişkin görünümünün gerçekleşeceğine dair artan bir güven duyması halinde, parasal uyum derecesini ayarlayacağıdır" dedi.

Himino ayrıca hala istikrarsız olan piyasalardaki gelişmeleri "azami dikkatle" izleme sözü verdi.

BOJ Temmuz ayında faiz oranı hedefini bir önceki %0 ila %0,1 aralığından %0,25'e yükseltti.

İlginizi Çekebilir
Faiz indirimi sinyali Brent petrolün fiyatını yükseltti Faiz indirimi sinyali Brent petrolün fiyatını yükseltti 26 Ağustos 2024 09:22
Çin Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu Çin Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu 26 Ağustos 2024 09:10
ECB baş ekonomisti enflasyon konusunda uyardı ECB baş ekonomisti enflasyon konusunda uyardı 26 Ağustos 2024 09:04
Powell: Politikanın ayarlanması için zaman geldi Powell: Politikanın ayarlanması için zaman geldi 26 Ağustos 2024 09:01
BoE üyesi Bailey: Zafer ilan etmek için henüz çok erken BoE üyesi Bailey: Zafer ilan etmek için henüz çok erken 26 Ağustos 2024 08:59
IMF baş ekonomistinden BOJ açıklaması: Alanı var IMF baş ekonomistinden BOJ açıklaması: Alanı var 26 Ağustos 2024 08:57
ECB üyesi Holzman: İndirime karşı değilim ECB üyesi Holzman: İndirime karşı değilim 26 Ağustos 2024 08:52
Çin basını tahvil piyasasına müdahale iddialarına karşı çıktı Çin basını tahvil piyasasına müdahale iddialarına karşı çıktı 26 Ağustos 2024 08:50
Çin MB Başkanı: Kilit alanlardaki finansal riskler düzenli bir şekilde çözüldü Çin MB Başkanı: Kilit alanlardaki finansal riskler düzenli bir şekilde çözüldü 26 Ağustos 2024 08:48
ABD Çin’e ilişkin nihai kararını bu hafta duyuracak ABD Çin'e ilişkin nihai kararını bu hafta duyuracak 26 Ağustos 2024 08:45
Fed Başkanı Powell: Faiz oranlarını düşürmenin zamanı geldi Fed Başkanı Powell: Faiz oranlarını düşürmenin zamanı geldi 24 Ağustos 2024 08:20
Fed üyesi Collins: Hedeflerimizi resesyonu tetiklemeden başarabiliriz Fed üyesi Collins: Hedeflerimizi resesyonu tetiklemeden başarabiliriz 23 Ağustos 2024 15:06
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler