BOJ üyesi: Faizi artırma yönündeki duruşumuz devam edecek

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkan Yardımcısı Ryozo Himino, ekonomi ve fiyatlar beklendiği gibi büyüdüğü sürece merkez bankasının faiz oranlarını daha da yükseltme yönündeki duruşunun devam edeceğini tekrarladı.

Himino, "Bankanın para politikasının gelecekteki yürütülmesine ilişkin temel duruşu, piyasa gelişmelerinin ve Temmuz faiz artışının etkisini inceleyeceği ve ekonomik faaliyet ve fiyatlara ilişkin görünümünün gerçekleşeceğine dair artan bir güven duyması halinde, parasal uyum derecesini ayarlayacağıdır" dedi.

Himino ayrıca hala istikrarsız olan piyasalardaki gelişmeleri "azami dikkatle" izleme sözü verdi.

BOJ Temmuz ayında faiz oranı hedefini bir önceki %0 ila %0,1 aralığından %0,25'e yükseltti.