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BoJ üyesi Tamura'dan faiz yorumu

Japonya Merkez Bankası (BoJ) üyesi Tamura bugün yaptığı açıklamada gelecek yılın sonuna kadar faiz oranlarını en az %1'e yükseltmesi gerektiğinin altını çizerek, "Faiz oranlarını uygun bir zamanda ve birkaç aşamada yükseltmeliyiz." ifadesini kullandı.

Oluşturma Tarihi 12 Eylül 2024 09:30

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Yönetim Kurulu Üyesi Naoki Tamura, enflasyonist risklerin gerçekleşmesini önlemek için merkez bankasının kısa vadeli faiz oranlarını en az %1 civarına yükseltmesi gerektiğini söyledi.

Tamura, Okayama'da iş dünyası liderlerine yaptığı konuşmada, "Faiz oranlarını uygun bir zamanda ve birkaç aşamada yükseltmeliyiz" dedi.

BoJ kısa vadeli faiz oranlarını en son Temmuz ayında yükseltti ve şu anda politika faiz oranı %0,25.

Tamura, Japonya ekonomisinin BoJ'un %2'lik enflasyon hedefine sürdürülebilir bir şekilde ulaşma olasılığının arttığını, bunun da merkez bankasının faiz oranlarını 2025'in sonlarına doğru ekonomi için nötr kabul edilen seviyelere yükseltmesi gerektiği anlamına geldiğini söyledi.

Japonya'nın nötr faiz oranının veya ekonomiyi ne soğutan ne de canlandıran seviyenin en az %1 civarında olduğunun tahmin edildiğini belirten Tamura, "Bu nedenle, BoJ'un fiyat hedefine sürdürülebilir bir şekilde ulaşmak için Mart 2026'da sona eren mali yılın ikinci yarısına kadar kısa vadeli politika faiz oranımızı en az %1 civarına yükseltmemiz gerekiyor" dedi.

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