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Bundesbank Başkanı ECB faiz indirimi için beklediği tarihi açıkladı

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, ECB faiz indirimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Nagel, "ECB'nin yaz tatilinden önce faiz indirimine gitme olasılığı artıyor" dedi.

Oluşturma Tarihi 22 Mart 2024 15:19

Son Güncelleme Tarihi 22 Mart 2024 15:19

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, enflasyonun yüzde 2 hedefine yaklaşması nedeniyle Avrupa Merkez Bankasının (ECB) ilk faiz indirimine yaz tatilinden önce gitme olasılığının arttığını söyledi.

Nagel, finans haberleri servisi MNI'nın internet yayınında yaptığı açıklamada, ECB'nin faiz indirim döngüsünü ne zaman başlatacağına ilişkin değerlendirmede bulundu.

ECB Yönetim Konseyi Üyesi de olan Nagel, Avro Bölgesi'nde enflasyonun ECB'nin yüzde 2 hedefine doğru ilerlediğini, Bankanın muhtemelen haziranda faiz oranlarını düşüreceğini ifade etti. Nagel, "Yaz tatilinden önce ilk faiz indirimini görme olasılığımız artıyor." dedi.

ECB'nin faiz indirim döngüsüne başlamasının verilere bağlı olacağını yineleyen Nagel, Bankadan "politika gevşetmede otomatiklik" beklemediğini dile getirdi.

ECB'nin ilk faiz indirimine ihtiyatlı yaklaşması gerektiğini söyleyen Nagel, ilk faiz indiriminden sonra ne olacağının da yine verilere bağlı olacağını ifade etti.

Nagel, ECB'nin ilk faiz indiriminin Haziran 2024'te gerçekleşmesi ihtimalinin Nisan 2024'e kıyasla daha yüksek olduğunu kaydetti.

Bu arada, Avro Bölgesi'nde ocakta yüzde 2,8 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 2,6'ya geriledi. 20 ülkeli bölgede çekirdek enflasyon ocakta yüzde 3,3 iken şubatta yüzde 3,1'e düştü.

ECB, enflasyonda yüzde 2'yi hedefliyor.

Hollanda, Slovakya, İspanya, İrlanda ve Yunanistan merkez bankası başkanları, faiz indirimi için Haziran ayını işaret etmişti.

ECB, Temmuz 2022'den bu yana art arda 10 toplantıda faiz oranlarını toplamda 450 baz puan artırmıştı. Eylül 2023'teki toplantısında mevduat faizini yüzde 4'e yükselten Banka, ekim, aralık ve ocak toplantılarında değişikliğe gitmedi.

Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarını belirlemek için 11 Nisan ve 6 Haziran'da toplanacak.

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