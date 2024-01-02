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BYD, Tesla'yı geçmeye bir adım daha yaklaştı

Çinli BYD, dünyanın en çok satan elektrikli araç üreticisi olma yarışında Tesla'yı geçmeye bir adım daha yaklaştı.

Oluşturma Tarihi 02 Ocak 2024 09:33

Son Güncelleme Tarihi 02 Ocak 2024 09:33

BYD, dördüncü çeyrek satışlarında rekor kırmasının ardından dünyanın en çok satan elektrikli araç üreticisi olma yarışında Tesla'yı geride bırakmaya bir adım daha yaklaştı.

Shenzhen merkezli BYD, dün yaptığı açıklamada, Aralık satışlarındaki yüzde 70'ten fazla artışın da yardımıyla, dördüncü çeyrekte yalnızca bataryalı araçlarından 526.000 adet satarak rekor kırdığını belirtti.

Bloomberg tarafından derlenen tahminlere göre Tesla'nın dördüncü çeyrekte yaklaşık 483.000 araç sattığı tahmin ediliyor. Tesla'nın üretim rakamlarını Salı günü açıklaması planlanıyor.

Üçüncü çeyreğin sonunda, BYD ve Tesla'nın her biri tamamen elektrikli otomobiller için küresel pazarda yaklaşık yüzde 17'lik bir paya sahiplerdi. Üçüncü çeyrekte BYD, Tesla'nın 435.000 satışına karşılık yaklaşık 432.000 satış gerçekleştirdi.

Çin'in "yeni enerji araçları" veya NEV olarak saydığı plug-in hibrid araçlar da dahil edildiğinde BYD, 2022'nin ilk yarısında Tesla'yı geride bıraktı.

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