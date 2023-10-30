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Çin Başbakan yardımcısına yeni görev

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Komünist Parti Merkezi Mali ve Ekonomik İşler Komisyonu'nunda liderlik rolünü üstlendi.

Oluşturma Tarihi 30 Ekim 2023 08:36

Son Güncelleme Tarihi 30 Ekim 2023 08:36

Çin'de Devlet Başkanı Xi Jinping'in yakın bir sırdaşı olan Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Çin devlet medyasında yer alan bir haberde Komünist Parti'nin Merkezi Mali ve Ekonomik İşler Komisyonu'nun ofis direktörü olarak tanımlandı.

Xinhua Haber Ajansı, Pazar günü Pekin'de Fransa Cumhurbaşkanı'nın diplomatik danışmanı Emmanuel Bonne ile yaptığı görüşmeye ilişkin haberinde He için bu unvanı kullandı. Bu unvan geçmişte, eski başbakan yardımcısı olan ve Trump yönetimi altında Pekin'in Washington ile ticaret müzakerelerini yürüten ABD eğitimli ekonomist Liu'yu tanımlamak için kullanılmıştı.

68 yaşındaki Bakan, ülkenin zor durumdaki emlak sektörünün yanı sıra 61 trilyon dolarlık finans sektörünü desteklemekle görevlendirildi. Görev alanı, yakın zamanda oluşturulan süper mali gözlemci de dahil olmak üzere tüm mali düzenleyicilerin yanı sıra konut bakanlığını da kapsıyor.

Xinhua'nın He'nin yeni unvanına atıfta bulunan haberi, Xi'nin Pazartesi ve Salı günleri kapalı kapılar ardında on yılda iki kez düzenlenen Mali Çalışma Konferansı'na ev sahipliği yapacağı sırada geldi.

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