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Çin Merkez Bankası'ndan konut kredisinde faiz indirimi sinyali

Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Tao Ling, mevcut konut kredi faizlerinin düşürülmesinin 50 - 150 milyon kişiye fayda sağlayacağını belirtti.

Oluşturma Tarihi 17 Ekim 2024 09:38

Son Güncelleme Tarihi 17 Ekim 2024 09:44

Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Tao Ling, mevcut konut kredilerinin faiz oranlarının ortalama yarım puan düşerek 50 milyon hane ve 150 milyon sakine fayda sağlamasının beklendiğini söyledi.

Tao'nun açıklamasına göre, mevcut konut kredisi faiz oranlarının çoğu için faiz oranları 25 Ekim'de ayarlanacak.

Faiz indirimlerinin hanehalklarının 150 milyar yuan tasarruf etmesine yardımcı olduğunu vurguladı.

Geçen yıldan bu yana Çin, konut fiyatlarının sürekli düşmesi, müteahhitlerin konutları zamanında teslim etmesi ve kırılgan bir ekonomide kendi işlerinin ve gelirlerinin durumu ile ilgili endişeler nedeniyle konut alıcılarının güvenini artırmak için kademeli politikalar uyguladı.

Eylül ayında yapılan bir toplantıda, Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından yönetilen iktidardaki Komünist Parti'nin en üst karar alma organı olan politbüro, piyasayı istikrara kavuşturmak için daha fazla önlem alınması çağrısında bulundu.

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