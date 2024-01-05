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DoubleLine Capital'dan faiz indirimi açıklaması

DoubleLine Capital'dan Jeffrey Sherman'a göre, Wall Street'in Fed'den faiz indirimi için beklediği Mart ayı, bu adımın atılması için erken.

Oluşturma Tarihi 05 Ocak 2024 08:58

Son Güncelleme Tarihi 05 Ocak 2024 08:58

Bloomberg TV'de konuşan DoubleLine Capital'dan Jeffrey Sherman Fed'in faiz indirimi için "Bu aşamada, çekirdek enflasyonun azaldığını görüyoruz, yörünge doğru, ancak piyasa bunu kesinlikle Fed'in politikayı normalleştirerek çok daha düşük bir orana geri döneceği şeklinde tahmin ediyor. Bugün bunun Mart ayı gibi erken bir tarihte gerçekleşeceğini düşünmek biraz iyimserlik gibi görünüyor" dedi.

Özellikle enflasyon oranının yeniden ateşlenmesi ya da Fed'in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutmaya devam etmesi halinde, ABD ekonomisinin bir resesyon tehlikesinin henüz atlatmadığını savunan Sherman, Hazine getiri eğrisinin hala ters olduğunu ve bunun da genellikle bir resesyondan önce geldiğini belirtti.

Sherman, "Bu yıla baktığınızda, resesyon için riskler hala var ve sonuçta bunun esasen işgücü piyasasının nasıl gelişeceğine bağlı olacağını düşünüyorum" dedi.

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