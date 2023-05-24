LVMH'ın kurucusu Bernard Arnault'un serveti Avrupalı lüks mal üreticilerinin hisselerinde yıl başından bu yana yaşanan güçlü yükseliş ile büyümüştü.

LVMH hisseleri dün Paris Borsası'nda yüzde 5 geriledi. Bu, son 1 yılda görülen en büyük düşüş oldu.

Lüks mal üreticisi Avrupalı şirketlerin toplam piyasa değerleri dün 30 milyar dolar azalı.

Yaşanan 11,2 milyar dolarlık düşüşe rağmen Bernard Arnault 191,6 milyar dolarlık serveti ile hala Bloomberg Milyarderler Endeksi'nin zirvesinde bulunuyor. Serveti bu yıl 29,5 milyar dolar arttı.