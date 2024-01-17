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ECB Başkanı Lagarde'dan faiz indiriminde yaz sinyali

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB tarafından yaz dönemi itibariyle faiz indirimine gidilmesinin muhtemel olduğunu söyledi. Öte yandan Lagarde, aşırı iyimser piyasaların AMB'nin enflasyonla mücadelesine yardım etmediğini de sözlerine ekledi.

Oluşturma Tarihi 17 Ocak 2024 11:29

Son Güncelleme Tarihi 17 Ocak 2024 11:29

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, finans piyasalarında faiz oranlarının düşürülmesine yönelik ısrarcı beklentilerin politika yapıcılara görevlerinde yardımcı olmadığını söyledi.

ECB Başkanı Christine Lagarde Davos'taki Bloomberg House'da Bloomberg Television'dan Francine Lacqua ile yaptığı söyleşide, yetkililerin tüketici fiyatlarını kontrol altına alma mücadelesinde "doğru yolda" olduklarını, ancak yatırımcı tahminlerinin dikkat dağıtıcı olduğunu söyledi.

Lagarde "Beklentilerin, gerçekleşmesi muhtemel olanlara kıyasla çok yüksek olması enflasyonla mücadelemize yardımcı olmuyor. Doğru yoldayız, yüzde 2'ye doğru ilerliyoruz; ancak orta vadede sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye ulaştığımızdan emin olmadıkça ve bunu destekleyecek verilere sahip olmadıkça zafer naraları atmayacağım. Henüz değil" diye konuştu.

Lagarde, ECB'nin yaz dönemi itibariyle faı̇z indirimlerine başlamasının muhtemel olduğunu söyledı̇.

NAGEL DE YAZ AYINA İŞARET ETMİŞTİ

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) şahin üyesi Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, yaz aylarının para politikasını gevşetmeyi tartışmak için uygun zaman olabileceğini belirtti.

Bloomberg TV'ye konuşan Nagel ücretlerin büyük bir bilinmezlik olduğunu belirtse de yaz aylarında büyüme ve enflasyonun para politikasını gevşetecek kadar zayıflayıp zayıflamadığını tartışabileceklerini kaydetti. Böylece Nagel faiz indirimi tartışmaları için yıl ortasını işaret eden meslektaşlarına katılmış oldu.

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