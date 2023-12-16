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ECB üyesi: Faiz indirimini konuşmak için çok erken

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel faizlerin zirvede olduğunu ama faiz indirimini konuşmak için erken olduğunu belirtti.

Oluşturma Tarihi 16 Aralık 2023 15:04

Son Güncelleme Tarihi 16 Aralık 2023 15:04

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, Avrupa Merkez Bankası faiz döngüsünü tamamladığını ancak daha düşük borçlanma maliyetlerini düşünmek için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Nagel Cuma günü Alman yayın kuruluşu ZDF ile yaptığı röportajda, "10 faiz artırımının ardından faiz oranlarında üst seviyeye ulaşma ihtimalimiz yüksek. Benim görüşüme göre, faiz indirimlerinin ne zaman gerçekleşebileceğini düşünmek için henüz çok erken" dedi.

Nagel, "Yıl içinde ne olacağına verilere dayanarak karar vereceğiz" dedi ve şu anda "enflasyonun hâlâ çok yüksek" olduğunu ekledi.

Kurumun Cuma günü erken saatlerde yayınlanan son tahminleri, enflasyonun bu yılki yüzde 6,1'den 2024'te yüzde 2,7'ye yavaşlamasını öngörüyor.

Nagel, yine de faizin ECB'nin yüzde 2 hedefine dönmesine kadar "hala gidecek yolumuz var" dedi.

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