Fed faiz indirimi için gözler istihdam verisinde

Wall Street'in Temmuz ayında Fed'in faiz indirimine gidileceğini savunan son destekçilerinin kaderini bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi belirleyecek.

JPMorgan Chase ve Citigroup hala Fed'in gelecek ay faiz indirimine gideceğini öngören birkaç banka arasında yer alıyor.

Janus Henderson Investors'ın ABD sabit gelirler müdürü Greg Wilensky, "İnsanların Temmuz'da kesintiye gitmesini sağlayacak tek şey, işgücü piyasasından gelen önemli ölçüde zayıf haberler. Eğer konsensüs rakamlarını alırsak, Temmuz kesintilerini isteyenlerin bunu geri aldığını göreceğinizi düşünüyorum" dedi.

Diğer bankaların çoğu Fed'in Eylül ayından önce faiz indirimine gideceği yönündeki tahminlerini aylar önce olmasa da haftalar önce terk etmişti. Ancak geçtiğimiz hafta, açık iş pozisyonları ve özel sektörde istihdam yaratılmasına ilişkin verilerdeki zayıflık, piyasanın Fed'in faiz indirimlerine ilişkin tahminlerini Aralık ayından önce ve Eylül ayı gibi erken bir tarihe kaydırdı.

'İŞSİZLİK ORANININ YÜKSELMESİ BEKLENİYOR'

Citigroup ABD baş ekonomisti Andrew Hollenhorst, Citigroup'un bu yılki dört faiz indiriminden ilki olan Temmuz ayı faiz indirimi tahmininin "Cuma günü de dahil olmak üzere daha yumuşak işgücü piyasası verilerine bağlı olduğunu" söyledi. Hollenhorst'un ekibi, tarım dışı istihdamın 140.000 artmasını ve işsizlik oranının %3,9'dan %4'e yükselmesini bekliyor.

JPMorgan baş ABD ekonomisti Michael Feroli ve meslektaşları, 15 Mayıs tarihli bir notta, JPMorgan ekonomistlerinin, Fed'in tercih ettiğinden hala yüksek olsa da en azından doğru yönde hareket eden Nisan ayı enflasyon verilerine dayanarak Temmuz ayında faiz indirimi çağrısını koruduklarını söylediler.

"Ancak bunun gerçekleşmesi için muhtemelen işgücü piyasası faaliyetlerinde biraz daha soğuma görmemiz gerekiyor" dediler. JPMorgan Mayıs ayında istihdamın 150,000 arttığını tahmin ediyor.

Nisan ayında 175.000 olan tarım dışı istihdam artışının Mayıs ayında 185-190 bin olduğu tahmin ediliyor.