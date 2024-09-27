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Fed üyesi Cook: Faiz indirimini "tüm kalbimle" onayladım

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook, 50 baz puanlık faiz indirimini tüm kalbiyle onayladığını bildirdi.

Oluşturma Tarihi 27 Eylül 2024 09:18

Son Güncelleme Tarihi 27 Eylül 2024 09:19

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook, geçen hafta istihdama yönelik artan "aşağı yönlü riskleri" ele almanın bir yolu olarak 50 baz puanlık faiz indirimini "tüm kalbiyle" onayladığını bildirdi.

Cook yaptığı açıklamada, "Kararımı tüm kalbimle destekledim. Bu karar, politika duruşumuzun uygun şekilde yeniden ayarlanmasıyla, ılımlı ekonomik büyüme ve enflasyonun hedefimize doğru sürdürülebilir bir şekilde düşmeye devam ettiği bir bağlamda, sağlam işgücü piyasasının korunabileceğine dair artan güveni yansıtıyordu." dedi.

Cook, 18 Eylül'de Fed'de 11-1 çoğunlukla politika faizini yarım puan düşürmek için oy kullandı.

Fed Yetkilisi, "Politikanın bundan sonraki yolunu düşünürken, gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine dikkatle bakacağım." diye konuştu.

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