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Fed üyesi Daly'den faiz artırım sinyali

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonu yüzde 2'ye geri döndürmek için faiz oranı hedefini artırmayı bitirip bitirmediğini söylemeye henüz hazır olmadığını belirtti.

Oluşturma Tarihi 13 Kasım 2023 08:44

Son Güncelleme Tarihi 13 Kasım 2023 08:44

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed'in para politikasının "çok iyi bir yerde" ve "enflasyonla ilgili haberlerin oldukça iyi" olduğunu söyledi.

San Francisco Fed Başkanı, "Bunu göz ardı etmemeliyiz; Tüm bunlar, zafer ilan etmek için ve Fed'in yeniden faiz artırmasına gerek olmadığını söylemek için henüz çok erken olduğunu gösteriyor." dedi.

Daly, Fed'in faiz kararını almak için verileri iyi izlemesi gerektiğine de işaret etti.

Daly, daha sıkı para politikasının enflasyonun hızının düşürülmesine yardımcı olduğunu ancak politika yapıcıların kendilerini fazla rahat hissetmeleri gereken bir seviyeye getirmediğini söyledi.

Ekonomik görünümün iyi olduğunu belirten Daly, "Enflasyon daha fazla düşmezse, Fed muhtemelen tekrar faizi yükseltmek zorunda kalacak" diye konuştu.

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