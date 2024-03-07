CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Fed üyesi: Kashkari: Fed bu yıl en fazla 2 faiz indirimi yapacak

Fed üyesi: Kashkari: Fed bu yıl en fazla 2 faiz indirimi yapacak

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Fed'in bu yıl en fazla 2 faiz indirimi yapacağını öngördü.

Oluşturma Tarihi 07 Mart 2024 09:21

Son Güncelleme Tarihi 07 Mart 2024 09:21

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, yılın başından bu yana gelen güçlü ekonomik verilerin Fed'in bu yıl en fazla iki kez ya da muhtemelen sadece bir kez faiz indirmesini uygun kılacağının sinyalini verdi.

WSJ'ye konuşan Kashkari, Fed politika yapıcıların en son üç aylık ekonomik tahminler açıkladığında öngördükleri çeyrek puanlık faiz indirimi sayısına atıfta bulunarak "Aralık ayında iki puandaydım" dedi.

FOMC üyelelerinin yeni projeksiyonları, 19-20 Mart tarihlerinde yapılacak toplantının ardından açıklanacak.

Kashkari, "Elde edilen veriler ışığında Aralık ayına kıyasla daha fazla kesinti yapacağımı söylemek zor. Temel bir durumda Aralık ayında olduğum yerde olacağım gibi görünüyor, ya da potansiyel olarak bir daha az, ama karar vermedim" dedib

Aralık ayında FOMC üyelerinin medyan tahmini, Fed politika faizini bu yıl 3 kez indirererk mevcut %5,25-%5,5 aralığından %4,5-%4,75 aralığına çekeceği yönündeydi.

Kashkari, "baz senaryo "nun Fed'in faizleri daha fazla artırmayacağı yönünde olduğunu ve bu görüşün Aralık ayında yayınlanan tahminler ve o zamandan bu yana yapılan açıklamalar temelinde tüm Fed politika yapıcıları tarafından paylaşıldığını söyledi.

Kashkari, "Ekonominin dirençli kalması ve enflasyonun beklenenden daha yerleşik olması halinde, yapacağımız ilk şey, faiz oranlarını uzun bir süre için oldukları yerde tutmak olacaktır" diye konuştu,

Fed'in bir gerilemeden kaçınmak ve tarihsel olarak çok yüksek enflasyonla savaştığında olduğu gibi enflasyonun düştüğü ancak istihdam piyasasının çökmediği bir "yumuşak iniş" yapmak istediğini anlatan Kashkari, "ekonomi çok iyi gidiyorsa, belki de bunun mümkün olduğunu fark etmediğimizde ekonomi bu faiz ortamını sürdürebilir" dedi.

İlginizi Çekebilir
Arz endişeleri Brent petrolün fiyatını yükseltti Arz endişeleri Brent petrolün fiyatını yükseltti 06 Mart 2024 10:09
ABD’de LMI endeksinde yükseliş sürüyor ABD'de LMI endeksinde yükseliş sürüyor 06 Mart 2024 09:12
API petrol stokları üst üste beş haftadır artıyor API petrol stokları üst üste beş haftadır artıyor 06 Mart 2024 09:09
Nikkei Wall Street’teki düşüşün baskısıyla geriledi Nikkei Wall Street'teki düşüşün baskısıyla geriledi 06 Mart 2024 09:07
SEMI Europe: AB ek ihracat kontrolleri için iki kez düşünmeli SEMI Europe: AB ek ihracat kontrolleri için iki kez düşünmeli 06 Mart 2024 09:01
İngiltere’nin vergi indirimlerine yönelmesi bekleniyor İngiltere'nin vergi indirimlerine yönelmesi bekleniyor 06 Mart 2024 08:57
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 06 Mart 2024 13:40
Çin’de yatırımcı ilgisinde büyük artış yaşandı Çin'de yatırımcı ilgisinde büyük artış yaşandı 06 Mart 2024 08:54
Güney Kore’de enflasyon beklentileri aştı Güney Kore'de enflasyon beklentileri aştı 06 Mart 2024 08:51
Fitch’ten dikkat çeken Türk İslami bankacılığı analizi Fitch'ten dikkat çeken Türk İslami bankacılığı analizi 06 Mart 2024 08:50
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 06 Mart 2024 10:06
Küresel piyasalar negatif seyrediyor Küresel piyasalar negatif seyrediyor 06 Mart 2024 09:20
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.004,29
%0,4292
EURO
1.003,58
%0,3584
ALTIN
1.000,62
%0,0618
DOLAR
1.000,00
%0
BORSA
1.120,69
%12,069
EURO
1.133,86
%13,3856
ALTIN
1.118,52
%11,8521
DOLAR
952,62
%-4,7377
BORSA
1.148,94
%14,8936
EURO
1.201,10
%20,11
ALTIN
1.129,45
%12,9449
DOLAR
996,34
%-0,366
BORSA
1.775,42
%77,5417
EURO
2.029,22
%102,9223
ALTIN
1.730,55
%73,0553
DOLAR
1.677,66
%67,7656
BORSA
BİST En Aktif Hisseler