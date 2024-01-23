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Fitch: İsrail-Hamas savaşı jeopolitik riskleri artırdı

Fitch Ratings, İsrail-Hamas savaşının jeopolitik riskleri artırdığını ve daha önceki bölgesel gerilimi azaltma eğilimini geriye çektiğini, bunun da Orta Doğu'daki kötüleşen egemen sektör görünümüne yansıdığını söyledi.

Oluşturma Tarihi 23 Ocak 2024 16:50

Son Güncelleme Tarihi 23 Ocak 2024 16:50

Fitch Ratings, İsrail-Hamas savaşının jeopolitik riskleri artırdığına dair açıklamalarda bulundu. Çatışmaların başta Mısır, Lübnan ve Ürdün olmak üzere komşu ülkeler üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ve bölgesel jeopolitik turizm, ticaret, yatırım ve kamu maliyesi için risk oluşturduğunu belirten Fitch, "Ancak, 2023'teki üretim kesintilerinin ardından petrol üretiminin genel olarak istikrara kavuşması ve petrol dışı reel GSYH'deki ivme nedeniyle Orta Doğu'daki petrol ihracatçısı ülkelerin 2024'te daha güçlü bir büyüme kaydedeceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Fitch yayınladığı raporda, "2024'teki zayıf küresel büyüme, petrol piyasasının kararlı bir şekilde üretim fazlasına geçmesi durumunda OPEC+'nın 2023 üretim kesintilerini geri almasını engelleyebilir, ancak Kasım 2023'ün sonlarında yapılan son anlaşma, üretimi çok daha düşük seviyelere indirme konusundaki isteksizliği vurguladı. Petrol dışı büyüme 2023'e göre daha yavaş olacak, ancak hala yüksek olan petrol fiyatları nedeniyle güçlü kalmaya devam edecektir (Körfez Konseyi İşbirliği (KİK) ülkeleri için ortalama %3,5 büyüme öngörüyoruz)." ifadelerini kullandı

İsrail-Hamas savaşının kapsamının önemli ölçüde genişlemesi durumunda, Orta Doğu ülkeleri petrol ticaret yollarının veya potansiyel olarak üretim kapasitelerinin daha fazla kesintiye uğramasından etkilenebileceğini anlatan Fitch, ayrıca petrol dışı faaliyetler üzerinde belirgin bir olumsuz etki yaşayabileceğini, bunun da muhtemelen ekonomik çeşitlendirmeye yönelik uzun vadeli çabalarını geciktirebileceğini vurguladı

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