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Fitch'ten İngiliz bankalarında güçlü karlılık beklentisi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İngiliz bankalarının karlılığının hala güçlü seviyede olduğunu bildirdi.

Oluşturma Tarihi 07 Şubat 2024 14:42

Son Güncelleme Tarihi 07 Şubat 2024 14:42

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, İngiliz bankalarının bu yıl güçlü bir performans sergilemesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, İngiliz bankalarının likidite tamponlarının zorlu makroekonomik koşullardan doğabilecek risklere karşı yardımcı olmasının beklendiği kaydedildi.

İngiltere'de yüksek faiz ortamının ülke ekonomisi üzerindeki etkilerinin 2024 yılında giderek artan bir şekilde görülmesinin beklendiği vurgulanan açıklamada, "Bu, Birleşik Krallık bankalarının performansını etkileyecektir. Ancak varlık kalitesindeki bozulmanın, yüksek fonlama maliyetlerinin ve kredi marjları üzerindeki rekabet baskısının büyük bankaların performansını sadece az bir miktarda etkilemesini bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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