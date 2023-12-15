Goldman Sachs BoE'den ilk faiz indirimi için beklentisini açıkladı

Goldman Sachs, dün yapılan BoE Para Politikası Kurulu toplantısında faizlerin 15 yılın en yüksek seviyesi olan %5,25'te tutulması için 3'e karşı 6 oyla karar alınmasının ardından, BoE'nin ilk faiz indirimini Ağustos 2024 yerine Haziran ayında yapmasını beklediğini bildirdi.

Goldman Sachs ekonomistleri yayınladıkları notta, "PPK'nın Haziran 2025'te politika faizleri %3,0'a ulaşana kadar toplantı başına 25 baz puanlık bir indirim yapmasını bekliyoruz" dedi.