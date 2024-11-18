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Hizmet üretim endeksi eylülde değişmedi

Hizmet üretim endeksi, eylülde yıllık bazda bir önceki yılın aynı ayına göre aynı kalırken, aylık bazda yüzde 0,3 artış kaydetti.

Oluşturma Tarihi 18 Kasım 2024 10:40

Son Güncelleme Tarihi 18 Kasım 2024 10:40

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks, eylülde geçen yılın aynı ayına göre aynı kaldı.

Alt sektörler incelendiğinde yıllık bazda, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,9, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 1,2, gayrimenkul hizmetleri yüzde 18,8, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1 artarken, ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,2, idari ve destek hizmetleri yüzde 0,7 azaldı.

Hizmet üretim endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,3 artış gösterdi.

Alt sektörler incelendiğinde aylık bazda, ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,2, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 2 artarken, idari ve destek hizmetleri yüzde 0,3, gayrimenkul hizmetleri yüzde 2, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2,3 geriledi.

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