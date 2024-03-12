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Husiler Pinokyo adlı gemiyi füzelerle hedef aldı

Husiler, Kızıldeniz'de ABD gemisi olarak tanımladıkları Liberya bandralı Pinokyo adlı gemiyi füzelerle hedef aldı.

Oluşturma Tarihi 12 Mart 2024 08:29

Son Güncelleme Tarihi 12 Mart 2024 08:29

Yemen'de İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de ABD gemisi olarak tanımladıkları Liberya bandralı Pinokyo adlı gemiyi füzelerle hedef aldı.

Equasis ve BM Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından işletilen kamuya açık veri tabanlarına göre Pinocchio, Singapur'a kayıtlı OM-MAR 5 INC şirketine ait Liberya bandıralı bir konteyner gemisi.

Husi askeri sözcüsü Yahya Sarea, grubun Gazze'deki savaş sırasında Filistinlilerle dayanışma içinde olmak için Ramazan'da askeri operasyonlarını arttıracağını söyledi.

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