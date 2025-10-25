CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem IMF: Hindistan, Çin’i geride bırakacak

IMF’nin Dünya Ekonomik Görünüm raporuna göre Hindistan, güçlü iç talep ve ilk çeyrek performansı sayesinde önümüzdeki dönemde dünyanın en hızlı büyüyen büyük ekonomileri arasında yer alacak. Çin’in büyüme hızının ise yüzde 4,8’de kalması bekleniyor.

Oluşturma Tarihi 25 Ekim 2025 14:43

Son Güncelleme Tarihi 25 Ekim 2025 15:04

Uluslararası Para Fonu (IMF), Hindistan ekonomisinin 2025-26 döneminde yüzde 6,6 büyüyeceğini öngördü. Bu oran, Hindistan'ı "yükselen ve gelişmekte olan ekonomiler" içinde en hızlı büyüyen ülke konumuna taşıyor. Çin'in ise aynı dönemde yüzde 4,8 büyüme göstermesi bekleniyor.
ABD'nin Hindistan mallarına uyguladığı tarife

IMF, büyüme tahminindeki artışın özellikle ilk çeyrekteki güçlü ekonomik performans sayesinde gerçekleştiğini belirtti. ABD'nin Hindistan mallarına uyguladığı tarifelerin etkisinin ise beklendiğinden daha sınırlı kaldığı ifade edildi.

IMF raporu, Hindistan için 2026 büyüme tahminini yüzde 6,2'ye düşürdü. İlk çeyrek etkisinin zamanla zayıflamasının bu yavaşlamaya neden olacağı aktarıldı.

Küresel ekonomi için ise büyümenin 2025'te yüzde 3,2, 2026'da yüzde 3,1 olması bekleniyor. IMF, küresel enflasyonun düşmeye devam edeceğini ancak ülkeler arasında farklılık göstereceğini belirtiyor.

