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IMF'den Çin için 'Arjantin' beklentisi

IMF, Çin'in Arjantin'in borcunu yeniden takvimlendirmesini bekliyor.

Oluşturma Tarihi 12 Haziran 2024 09:25

Son Güncelleme Tarihi 12 Haziran 2024 09:26

IMF, Çin'in Arjantin'e açtığı 18 milyar dolarlık takas hattının bir kısmının ödemelerini yeniden takvimlendirmesini bekliyor. Geçen ay açıklanan merkez bankası verilerine göre Arjantin'in Çin Merkez Bankası'na bu ay yaklaşık 2,9 milyar dolar, Temmuz ayında ise 1,9 milyar dolar borcu bulunuyor.

KESİN BİR TAAHHÜT İÇERİYOR

Anlaşma hakkında bilgi sahibi olan ve kamuya açık olmadığı için isimlerinin açıklanmasını istemeyen kişilere göre, Arjantinli yetkililer ve IMF uzmanları arasında geçen ay ülkenin programının son gözden geçirmesi konusunda varılan anlaşma, Pekin ve Buenos Aires arasındaki mevcut 18 milyar dolarlık takas hattından çekilen borcun yeniden finanse edilmesi veya çevrilmesi konusunda kesin bir taahhüt içeriyor.

Ekonomi Bakanı Luis Caputo Salı günü yaptığı açıklamada, IMF İcra Kurulu'nun Perşembe günü anlaşmayı oylayacağını söyledi. IMF, oylamanın ardından personel düzeyindeki anlaşmayı yayınlayacak.

Caputo Nisan ayında Arjantin'in yeni fonlar içerebilecek yeni bir IMF finansman programı için görüşmelere başladığını söyledi ve Milei'nin para ve döviz planlarının tartışmanın bir parçası olduğunu ekledi.

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