IMF başekonomisti Pierre-Olivier Gourinchas yaptığı açıklamada, Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın Ukrayna'dan bol miktarda tahıl sevkiyatı yapılmasını sağlayarak gıda üzerindeki fiyat baskılarını hafifletmede "çok etkili" olduğunu, anlaşmanın askıya alınmasının fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı yaratacağını öngördüklerini söyledi.

Gourinchas, "Hala nereye varacağımızı değerlendiriyoruz, ancak tahıl fiyatlarında yüzde 10-15 arasında bir artışın makul bir tahmin olduğunu düşünebilirsiniz" dedi.

Avrupa Birliği Salı günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın tarım ürünlerinin neredeyse tamamını "dayanışma hatları" - Ukrayna'ya sınırı olan AB üye ülkeleri üzerinden demiryolu ve karayolu taşımacılığı bağlantıları - yoluyla ihraç etmeye hazır olduğunu belirtti.