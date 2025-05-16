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Japonya ekonomisi son bir yılda ilk kez küçüldü

Japonya'nın GSYH'si yılın ilk çeyreğinde %0,2 daralırken, ihracattaki düşüş ve artan ithalat ekonomiyi aşağı çekti. ABD'nin gümrük tarifeleri endişeleri artırırken, ekonomistler ikinci çeyrekte de küçülme bekliyor.

Oluşturma Tarihi 16 Mayıs 2025 08:39

Son Güncelleme Tarihi 16 Mayıs 2025 08:42

Japonya ekonomisi 2025'in ilk çeyreğinde son bir yılda ilk kez küçüldü. Açıklanan öncü verilere göre Japonya'nın reel gayri safi yurtiçi hasılası Ocak-Mart döneminde bir önceki çeyreğe göre %0,2 azalarak teknik bir resesyon riskini ortaya çıkardı.

Quick tarafından ekonomistler arasında yapılan bir ankette %0,1'lik daralma beklentisi ortaya çıkmıştı.

Ekim-Aralık 2024 döneminde ise ekonomi %0,6'lık büyüme göstermişti.

Japon ekonomisi 2025 yılının ilk çeyreğinde bazda %0,7 küçüldü.

Sonuçlar, ABD'nin gümrük tarifelerinin ihracatı azaltarak ve şirketlerin yatırımlarını geri çekmesine neden olarak Japonya'nın zor kazanılan ekonomik toparlanmasına zarar verebileceği endişelerinin ortasında geldi.

İhracat %0,6 düşerken ithalatın %2,9 artması nedeniyle dış talep GSYH büyümesini 0,8 puan aşağı çekti. Buna karşın iç talep büyümeye 0,7 puan katkı sağladı.

Sermaye harcamaları bir önceki çeyreğe göre %1,4 artarken, özel harcamalar yatay seyretti.

Sağlam kurumsal kazançlar sayesinde şirketler yatırımlarını istikrarlı bir şekilde artırdı ve maaş zammı teklif etti. Gıda enflasyonu hane halkları arasındaki duyarlılığı azaltmış olsa da, daha yüksek ücretlerin tüketimdeki toparlanmaya yardımcı olması bekleniyor.

NLI Araştırma Enstitüsü ekonomistlerinden Taro Saito, Cuma günkü açıklama öncesinde yayınladığı bir araştırma notunda, "ABD'nin yüksek gümrük vergileri nedeniyle Nisan-Haziran çeyreğinde ihracatın ve yerli üretimin önemli ölçüde düşmesi kaçınılmaz görünüyor" dedi.

Saito, zayıflayan ihracat ve durgun iç talep nedeniyle ekonominin ikinci çeyrekte yeniden daralmasını bekliyor.

"Sermaye harcamaları muhtemelen Trump tarifeleri öncesinde önden yüklemeden dolayı arttı. Ekonomi Nisan-Haziran döneminde negatif büyümeyi önleyebilir, ancak ivme kaybedecektir" diye konuşan Norinchukin Araştırma Enstitüsü baş ekonomisti Takeshi Minami, "Trump tarifelerinin etkisi oldukça hafif olursa, Japonya Merkez Bankası Eylül veya Ekim aylarında faiz oranlarını tekrar artırabilir. Ancak tarifeler sermaye harcamalarına ve ihracata ciddi bir darbe vurursa, faiz artışları beklemeye alınabilir" dedi.

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