JPMorgan'dan hisse senedi yorumu

JPMorgan Chase stratejisti Marko Kolanovic'e göre, hisse senetlerinin son aylardaki çarpan artışını koruması için küresel merkez bankalarının bu yıl para politikasını gevşetmesi ve şirketlerin sağlıklı kar artışı sağlaması gerekiyor.

Kolanovic müşterilerine yayımladığı notta "merkez bankaları şu anda öngörülenden daha güvercin olursa ve buna büyümede hayal kırıklığı yaratan bir tablo eklenmezse mevcut hisse çarpanları korunabilir. Karlılığın hayal kırıklığı yaratması ve merkez bankalarının daha kısıtlayıcı olması durumunda ise hisse senedi çarpanlarının düşmesi gerekecek" dedi.

Kolanovic bu yılki hisse senedi performansının büyük oranda çarpan büyümesi kaynaklı olduğunu düşünüyor.

Morgan Stanley Stratejisti Michael Wilson'a göre de karlılıklarda düşüş yaşanması halinde hisse rallisi son bulacak. Wilson son beş ayda yaşanan hisse rallisinin iyileşen temeller yerine gevşeyen finansal koşulları yansıttığını belirtti.