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Maeda: BOJ'un faiz artırımları engellenemez

Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) para politikasından sorumlu eski icra direktörü Eiji Maeda, BOJ'un faiz artırımlarının engellenemeyeceğini, faiz artırımı için en olası zamanlamanın ocak ayı olduğunu açıkladı.

Oluşturma Tarihi 09 Ekim 2024 09:18

Son Güncelleme Tarihi 09 Ekim 2024 09:18

Japonya Merkez Bankası'nın para politikasından sorumlu eski icra direktörü Eiji Maeda, yeni Başbakan Shigeru Ishiba'nıın BOJ'un faiz oranlarını artırma yolunu engellemeyeceğini ve bir sonraki artış için en olası zamanlamanın Ocak ayı olduğunu söyledi.

Maeda, "Şu anki görüşüm Ocak ayının en yüksek olasılığa sahip olduğu yönünde. Temmuz faiz artırımından bu yana yaklaşık 6 ay geçmiş olacak ve aynı zamanda bankanın en son ekonomik projeksiyonlarını açıkladığı zamana denk geleceğim" dedi.

Bunun öncesinde BOJ'un üç kritik gelişmeyi izleyeceğini belirten ve bu gelişmeleri; ABD başkanlık seçimleri, bu sonbaharda hizmet fiyatlarındaki eğilim ve gelecek yılki yıllık ücret görüşmeleri öncesindeki ivme olarak sıralayan Maeda, bu faktörlerin nasıl geliştiğine bağlı olarak artırımın zamanlamasının ileriye ya da geriye kayabileceğini söyledi. Maeda, "Bu faktörler kademeli olarak netleşecek, dolayısıyla bunlara bağlı olarak artırım Aralık ya da Mart ayında gelebilir. 31 Ekim toplantısında bir hamle olasılığı"neredeyse hiç yok. Eğer hareket ederlerse, her üç ayda bir hareket ettikleri izlenimi yaratırlar" dedi.

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