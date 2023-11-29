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Milyarder yatırımcıdan Fed yorumu

Milyarder yatırımcı Bill Ackman, Fed'in faiz oranlarını piyasaların tahmin ettiğinden daha erken, 2024 ilk çeyrekte düşürmeye başlayacağına inanıyor.

Oluşturma Tarihi 29 Kasım 2023 09:37

Son Güncelleme Tarihi 29 Kasım 2023 09:37

Milyarder yatırımcı Bill Ackman, Fed'in faiz oranlarının ilk çeyrekte düşürmeye başlayacağını söyledi. Swap piyasası verilerine göre, yatırımcılar Haziran ayında faiz indirimine gidilmesini tamamen fiyatlarken, Mayıs ayında faiz indirimine gidilmesi ihtimali yaklaşık %80 olarak fiyatlanıyor.

Fed, Mart 2022'de agresif bir şekilde faiz artırımına başlayarak son 40 yılın en hızlı faiz artırımını gerçekleştirdi. ABD enflasyonu bu yıl genel olarak yavaşlamış olsa da merkez bankası henüz faiz oranlarını düşürmedi.

Ackman, The David Rubenstein Show'un yaklaşan bir bölümünde "Olan şey, ekonomiyi etkileyen reel faiz oranının, enflasyon düştükçe artmaya devam etmesidir" dedi.

Ackman, enflasyon %3'ün altında seyrederken Fed'in faiz oranlarını kabaca %5,5 aralığında tutmasının "çok yüksek bir reel faiz oranı" olduğunu söyledi.

Ackman, Rubenstein'a, ABD ekonomisinin yumuşak iniş olarak adlandırılan ve Fed'in bir resesyonu tetiklemeden faiz oranlarını artırdığı bir senaryoya doğru gittiğine ikna olmadığını söyledi.

Ackman, ekonominin zayıfladığına dair kanıtlar gördüğünü belirterek, "Bence Fed faiz oranlarını çok yakında düşürmeye başlamazsa sert bir iniş riski var" dedi.

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