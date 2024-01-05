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Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının kasım ayında 1 milyar 369 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

Oluşturma Tarihi 05 Ocak 2024 16:09

Son Güncelleme Tarihi 05 Ocak 2024 16:09

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 12 Ocak Cuma günü açıklanacak Kasım 2023 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, cari işlemler hesabının kasımda 1 milyar 369 milyon dolar açık vermesi bekleniyor.

Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler hesabı beklentileri, 200 milyon dolar fazla ile 1 milyar 918 milyon dolar açık arasında yer aldı.

Ekonomistler, 2023 sonunda ise cari işlemler hesabının 45 milyar 329 milyon dolar açık vermesini tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2023 yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 43 milyar dolar ile 48 milyar dolar arasında yer aldı.

Cari işlemler hesabı, Ekim 2023'de 186 milyon dolar fazla verirken yıllıklandırılmış cari açık 50 milyar 743 milyon dolar olmuştu.

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