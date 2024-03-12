CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Ödemeler dengesi verileri açıklandı

Ödemeler dengesi verileri açıklandı

Türkiye'nin cari işlemler hesabı ocakta 2 milyar 556 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 3 milyar 595 milyon dolarlık fazla oluştu.

Oluşturma Tarihi 12 Mart 2024 10:31

Son Güncelleme Tarihi 12 Mart 2024 10:31

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Ocak 2024'te cari işlemler hesabı 2 milyar 556 milyon dolar açık verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, ocakta 4 milyar 448 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 792 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 2 milyar 195 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 856 milyon dolarlık, ikincil gelir dengesi kaleminde de 44 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasalarında 186 milyon dolarlık, devlet iç borçlanma senetlerinde de 264 milyon dolarlık net alış gerçekleşti.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 1 milyar 422 milyon dolarlık net borçlanma, diğer sektörler ise 25 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 4 milyar 63 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatlarında, yabancı para cinsinden 3 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 1 milyar 699 milyon dolar olmak üzere toplamda 1 milyar 702 milyon dolarlık net artış gerçekleşti.

Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 912 milyon dolar ve 17 milyon dolar net kullanım, diğer sektörler ise 890 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde kasımda 6 milyar 207 milyon dolarlık net azalış oldu.

İlginizi Çekebilir
ECB’nin Haziran ayında faiz indirimine gitmesi öngörülüyor ECB'nin Haziran ayında faiz indirimine gitmesi öngörülüyor 11 Mart 2024 16:13
Japonya ekonomisi teknik resesyondan kıl payı kurtuldu Japonya ekonomisi teknik resesyondan "kıl payı" kurtuldu 11 Mart 2024 15:58
İngiltere Müslümanların güvenliği için milyonlarca sterlinlik fon ayıracak İngiltere Müslümanların güvenliği için milyonlarca sterlinlik fon ayıracak 11 Mart 2024 14:56
Emtia piyasasında ralli haftası yaşandı Emtia piyasasında ralli haftası yaşandı 11 Mart 2024 11:18
Bitcoin rekora doymuyor: 71 bin doları aştı Bitcoin rekora doymuyor: 71 bin doları aştı 11 Mart 2024 11:04
Brent petrolde ’Çin’ etkisi Brent petrolde 'Çin' etkisi 11 Mart 2024 10:25
Emekli promosyon kampanyaları yenilendi! En yüksek banka promosyonu veren belli oldu: Hangi banka kaç TL veriyor? Emekli promosyon kampanyaları yenilendi! En yüksek banka promosyonu veren belli oldu: Hangi banka kaç TL veriyor? 11 Mart 2024 09:27
Malezya ekonomisinde büyüme bekleniyor Malezya ekonomisinde büyüme bekleniyor 11 Mart 2024 09:20
Fitch: Çin’in büyüme hedefine ulaşması oldukça zor Fitch: Çin'in büyüme hedefine ulaşması oldukça zor 11 Mart 2024 09:17
Fed üyesi Goolsbee: Politika yapıcılar bu yıl faiz oranlarını düşürecekler Fed üyesi Goolsbee: Politika yapıcılar bu yıl faiz oranlarını düşürecekler 11 Mart 2024 09:15
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 11 Mart 2024 13:16
İngiliz sterlininden güçlü performans İngiliz sterlininden güçlü performans 11 Mart 2024 09:09
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.000,00
%0
BORSA
997,30
%-0,2697
ALTIN
996,38
%-0,3619
DOLAR
995,84
%-0,4161
EURO
1.025,17
%2,5166
BORSA
1.154,75
%15,4749
ALTIN
1.141,67
%14,1672
DOLAR
1.146,23
%14,6232
EURO
1.009,49
%0,949
BORSA
1.223,23
%22,3232
ALTIN
1.152,83
%15,2826
DOLAR
1.175,12
%17,5123
EURO
1.695,93
%69,5927
BORSA
2.066,61
%106,6613
ALTIN
1.766,37
%76,6373
DOLAR
1.815,88
%81,5883
EURO
BİST En Aktif Hisseler