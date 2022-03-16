Duma Finansal Hizmetler Komitesi Başkanı Anatoly Aksakov, Rusya ile Çin'in iki ülke arasında finansal mesajlaşma sistemi oluşturulması için çalıştıklarını bildirdi.

Rus bankalarının önemli bir bölümünün SWIFT uluslararası ödeme ağı dışında bırakılması Rusya'nın yurt dışına para göndermesini ve almasını ciddi şekilde sınırlıyor.

SWIFT sisteminden çıkmanın sıkıntılarını aşmak için çalışan Rusya Merkez Bankası, yurt içi para transferleri için SPFS'yi (Finansal Mesajlar Transfer Sistemi) devreye alma istiyor ancak bunun bazı kullanım sınırları bulunuyor.

Aksakov'un verdiği bilgiye göre Çin'in CIPS ödeme plaformuna Rusya'nın uyum sağlaması değerlendirilen seçeneklerden biri ancak bu sistem de sadece Çin Yuanı kullanıyor.

Aksakov yaptığı açıklamada, "Merkez bankamız Çin MB ile işbirliği yapıyor, bir sonuç alınacağına inanıyorum" dedi.