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Şili MB politika faizini piyasa beklentilerinin üzerinde indirdi

Şili Merkez Bankası(BCC), faiz indirimlerine piyasa beklentilerinin üzerinde, 75 baz puan ile devam etti.

Oluşturma Tarihi 20 Aralık 2023 09:45

Son Güncelleme Tarihi 20 Aralık 2023 09:45

Şili Merkez Bankası(BCC), tarafından yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 9,00'dan yüzde 8,25'e çekildi. Piyasalarda beklenti faizin 50 baz puan indirileceği yönündeydi.

Banka, önceki üç toplantısında sırasıyla 100, 75 ve 50 baz puan faiz indirimleri yapmıştı.

Para Politikası Kurulu, ana senaryoya uygun olarak enflasyon hedefine yakınlaşması için faiz oranında ilave kesintiler gerekebileceğini belirtti. Açıklamada, "Büyüklüğü ve zamanlaması, makroekonomik senaryonun gelişimi ve bunun enflasyonun seyri üzerindeki etkileri hesaba katılarak belirlenecek." denildi.

Karar, Kurul üyelerinin oybirliğiyle alındı.

Şili'de Eylül ayında tüketici fiyatları yüzde 4,8 olarak açıklandı.

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