Son dakika haberleri...Rusya'yı ticaret ağı dışarısına çıkaracak SWIFT yaptırımı sonrası önemli bir karar daha geldi. Rusya'nın Bank for International Settlements (Uluslararası Ödemeler Bankası) üyeliği askıya alındı.

RUSYA'NIN ULUSLARARASI ÖDEMELER BANKASI ÜYELİĞİ ASKIYA ALINDI Rusya'nın Bank for International Settlements (Uluslararası Ödemeler Bankası) üyeliği askıya alındı. Uluslararası Ödemeler Bankası merkez bankaları arası para transferlerinde ve rezerv kontrolünde koordinasyonu sağlayan merkezi İsviçre'nin Basel şehrinde bulunan dev finans kuruluşu. Bankanın Türkiye dahil 55 üyesi bulunuyor.

RUSYA'YA ÇİFTE KISKANÇ... Rusya, geçtiğimiz günlerde de uluslararası ticarete konu olan ithalat ve ihracat işlemleri ödeme sistemi olan SWIFT dışına çıkarılmıştı. Rusya'nın SWITF sisteminden çıkarılması, uluslararası ticarette soyutlanması anlamı taşırken, Uluslararası Ödemeler Bankası üyeliğinin askıya alınması ise, Rusya Merkez Bankası'nın yurt dışındaki rezervlerine erişmesinin önüne set çeken etmen olarak dikkat çekiyor.

UKRAYNA MERKEZ BANKASI BAŞKANI: RUSYA'NIN DÖVİZ REZERVLERİ BİZE LAZIM Öte yandan Ukrayna Merkez Bankası Başkanı Kirilo Şevçenko, Rusya'nın dondurulan varlıklarının savaştan sonra Ukrayna'nın yeniden yapılandırılması için kullanılması gerektiğini söyledi. BBC'ye konuşan Şevçenko, Rusya'nın IMF'ye olan erişiminin kesilmesi ve kart ödemelerinin sona erdirilmesi gibi Rusya'ya yeni yaptırımların getirilmesi gerektiğini dile getirdi.

"RUSYA YOL AÇTIĞI ZARARIN BEDELİNİ ÖDEMELİ" Güvenlik kaygıları nedeniyle sorulara email ile yanıt veren Şevçenko, yaptırımların ertelenmesinin "daha fazla çocuğun ve vatandaşın hayatını kaybetmesine" yol açtığını aktardı. Şevçenko'ya göre Rusya eninde sonunda savaş yüzünden yol açtığı zararın bedelini ödemeli: "Çok yüksek meblağlara ihtiyacımız olacak. Uluslararası organizasyonların kredileri ve ödenekleri ile bu sağlanabilir, başka ülkelerin direkt yardımlarıyla da... Ancak bunun büyük bir kısmı, saldırgan ülke tarafından karşılanmalı; buna müttefik ülkelerdeki şu an dondurulmuş olan fonlar da dahil."

RUSYA 400 MİLYAR DOLAR REZERVİNİ YURT DIŞINDA TUTUYORDU Rusya, gelişmekte olan ülkeler arasında 630 milyar dolar döviz ve altın rezerviyle fazla rezerve sahip ülke konumda bulunuyor. Ancak rezervlerinin sadece 130 milyar dolarlık kısmı altın olarak yurt içinde bulunurken, yaklaşık 400 milyar dolarlık kısmı başta AB ülkeleri olmak üzere yurt dışında bulunuyor. ABD ve AB ülkeleri savaşın ilk günlerinde Rusya'nın yurt dışındaki döviz rezervlerini dondurmuştu.