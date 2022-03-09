Türkiye’nin altın adımları! Rusya ve Batı’nın restleşmesi bu hamlelerin önemini kanıtladı

ABD'NİN AĞIR YAPTIRIM KARTI: 'REZERVLERİ KİLİTLE, ÜLKE PARA BİRİMİNİ HEDEF AL'

ABD daha öncede İran ve Venezuela'nın rezervlerini hedef alan yaptırımları devreye sokmuştu. Kuzey Kore Merkez Bankası'da uzun yıllardır ABD'nin yaptırım listesinde başı çekiyor. Ancak ilk kez Rusya gibi dünyanın ilk 20 ekonomisinde yer alan bir ülkenin merkez bankası hedef alındı.

ABD'nin kendi siyasi hedefleri doğrultusunda sıklıkla kullandığı bir yöntem olarak ülkelerin rezervlerini kilitleme dikkat çekiyor.