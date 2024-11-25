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S&P Global: Asya-Pasifik yüzde 6,8 gerileyecek

S&P Global ekonomistleri, Asya-Pasifik bölgesindeki büyümenin yavaşlayan küresel talep ve ABD ticaret politikası nedeniyle yavaşlayacağını ifade etti. büyümesinin yavaşlayan küresel talep ve ABD ticaret politikası nedeniyle sekteye uğrayacağını savundu.

Oluşturma Tarihi 25 Kasım 2024 09:37

Son Güncelleme Tarihi 25 Kasım 2024 09:37

S&P Global ekonomistlerine göre Asya-Pasifik bölgesindeki büyüme bu mali yılda %6,8'e gerileyecek.

BÜYÜME GERİLEYECEK

Ancak Louis Kuijs ve Vishrut Rana, düşük faiz oranları ve enflasyonun harcama gücü üzerindeki baskıyı hafifleteceğini de ifade ettiler. Sağlam iç talep bazı GOÜ'lerde büyümeyi destekleyebileceğini belirten Kuijs ve Vishrut, Hindistan'da yüksek faiz oranlarının kentsel talebi azaltması nedeniyle büyümenin bu mali yılda %6,8'e gerileyeceğini öngördüler.

JAPONYA'DA GERİLEME

Japonya'da S&P, 2024 GSYH'sinde %0,3'lük bir düşüş öngörüyor ancak ücretler arttıkça hane halkı geliri ve tüketiminin iyileşeceğini düşünüyor. Yıllıklandırılmış çeyreklik GSYH büyümesini ise 2025 sonuna kadar %1,2 olarak öngörüyor.

Güney Kore ve Tayvan'da, daha yumuşak ihracat büyümesi nedeniyle GSYH artışının 2025'te hafiflediğini tanmin eden S&P, APAC'ın 2024 GSYH'sini Eylül ayında öngörülen %4,4'e kıyasla %4,5 olarak tahmin ediyor. Bu oranın 2025'te %4,2'ye ve 2026'da %4,1'e gerileyeceğini öngörüyor.

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