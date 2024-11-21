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Yabancıların DİBS stoku 6 yılın zirvesine çıktı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 1 milyar 627,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, yabancıların DİBS stoku Mart 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Oluşturma Tarihi 21 Kasım 2024 14:55

Son Güncelleme Tarihi 21 Kasım 2024 14:55

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayınlandı. Açıklanan verilere göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 15 Kasım haftasında net 138,6 milyon dolarlık hisse senedi, 9,7 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı ve 1 milyar 627,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 8 Kasım itibarıyla 30 milyar 903,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 15 Kasım'da 32 milyar 141,2 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku da 17 milyar 837,2 milyon dolarla son 6 yılın zirvesine yükselirken, ÖST stokları 8,4 milyon dolar artışla 389 milyon dolara ulaştı.

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