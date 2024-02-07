Yellen bu yıl Çin'i ziyaret etmek istiyor

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'li grubun bu hafta Başbakan Yardımcısı He Lifeng'in de aralarında bulunduğu Çinli yetkililerle yaptığı görüşmelerde bu mesajı ilettiği belirtildi.

Yellen, He ile Kasım ayında ABD'de yaptığı bir görüşmede bu yıl Çin'i tekrar ziyaret etmeyi planladığını söylemişti.

Hazine, ABD'li yetkililerin ayrıca "Çin'in sanayi politikası uygulamaları ve aşırı kapasite ile bunun ABD'li işçiler ve firmalar üzerindeki etkileri de dahil olmak üzere endişe verici konuları açık bir şekilde dile getirdiklerini" söyledi. Açıklamada heyetin ABD'nin ekonomik ayrışma peşinde olmadığını yinelediği de belirtildi.