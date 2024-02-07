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Yellen bu yıl Çin'i ziyaret etmek istiyor

Pekin'de Çinli yetkililerle bir araya gelen ABD heyeti, Hazine Bakanı Janet Yellen bu yıl Çin'i ziyaret etmek istediğini bildirdi.

Oluşturma Tarihi 07 Şubat 2024 08:53

Son Güncelleme Tarihi 07 Şubat 2024 08:53

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'li grubun bu hafta Başbakan Yardımcısı He Lifeng'in de aralarında bulunduğu Çinli yetkililerle yaptığı görüşmelerde bu mesajı ilettiği belirtildi.

Yellen, He ile Kasım ayında ABD'de yaptığı bir görüşmede bu yıl Çin'i tekrar ziyaret etmeyi planladığını söylemişti.

Hazine, ABD'li yetkililerin ayrıca "Çin'in sanayi politikası uygulamaları ve aşırı kapasite ile bunun ABD'li işçiler ve firmalar üzerindeki etkileri de dahil olmak üzere endişe verici konuları açık bir şekilde dile getirdiklerini" söyledi. Açıklamada heyetin ABD'nin ekonomik ayrışma peşinde olmadığını yinelediği de belirtildi.

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