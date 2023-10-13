CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem Yellen Çin Merkez Bankası Başkanı Pan ile görüştü

Yellen Çin Merkez Bankası Başkanı Pan ile görüştü

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongşıng ile bir araya geldi.

Oluşturma Tarihi 13 Ekim 2023 17:20

Son Güncelleme Tarihi 13 Ekim 2023 17:20

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları'na katılmak üzere Fas'ın Marakeş kentinde bulunan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, "Çin ile iletişimi derinleştirmeye yönelik devam eden çabaların bir parçası olarak" Çin Merkez Bankası Başkanı Pan ile görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, "önemli ve verimli" olarak nitelendirilen görüşmede, Yellen ve Pan'ın makroekonomik ve finansal gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında, görüşmede uluslararası finansal yapı ve borç konularının da ele alındığı belirtildi.

ABD ve Çin, eylül ayında, Hazine Bakanı Janet Yellen ve Çin Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng başkanlığında, ekonomik ve finansal alanda iki çalışma grubunun kurulduğunu duyurmuştu.

İlginizi Çekebilir
Küresel piyasalar negatif seyrediyor Küresel piyasalar negatif seyrediyor 13 Ekim 2023 09:33
Bundesbank Başkanı: Almanya Avrupa’nın hasta adamı değil Bundesbank Başkanı: Almanya Avrupa'nın hasta adamı değil 13 Ekim 2023 09:20
Hong Kong için toparlanma öngörüsünden vazgeçildi Hong Kong için toparlanma öngörüsünden vazgeçildi 13 Ekim 2023 09:17
Çin’de ihracat ve ithalatta daralma yavaşladı Çin'de ihracat ve ithalatta daralma yavaşladı 13 Ekim 2023 09:14
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 13 Ekim 2023 10:08
Singapur para politikasında değişikliğe gitmedi Singapur para politikasında değişikliğe gitmedi 13 Ekim 2023 09:09
Çin’in manşet enflasyonu yatay seyretti Çin'in manşet enflasyonu yatay seyretti 13 Ekim 2023 09:06
Bankaların Fed öngörüsü Bankaların Fed öngörüsü 13 Ekim 2023 09:04
Fed üyesinden faiz açıklaması Fed üyesinden faiz açıklaması 13 Ekim 2023 08:58
ABD’de mortgage faizi artmaya devam ediyor ABD'de mortgage faizi artmaya devam ediyor 13 Ekim 2023 08:56
ABD’de elektrikli araç satışları rekor seviyeye çıktı ABD'de elektrikli araç satışları rekor seviyeye çıktı 13 Ekim 2023 08:52
Arjantin’de faiz oranı bir kez daha artırıldı Arjantin'de faiz oranı bir kez daha artırıldı 13 Ekim 2023 08:50
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.012,75
%1,2746
ALTIN
999,28
%-0,072
DOLAR
996,59
%-0,3413
EURO
985,09
%-1,4909
BORSA
999,67
%-0,0335
ALTIN
1.004,34
%0,434
DOLAR
1.005,16
%0,5164
EURO
958,55
%-4,1453
BORSA
991,18
%-0,8823
ALTIN
1.030,24
%3,0236
DOLAR
1.008,64
%0,8636
EURO
997,09
%-0,2913
BORSA
1.685,39
%68,5391
ALTIN
1.487,02
%48,7015
DOLAR
1.614,15
%61,4151
EURO
2.312,88
%131,2879
BORSA
BİST En Aktif Hisseler