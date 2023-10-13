Yellen Çin Merkez Bankası Başkanı Pan ile görüştü

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları'na katılmak üzere Fas'ın Marakeş kentinde bulunan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, "Çin ile iletişimi derinleştirmeye yönelik devam eden çabaların bir parçası olarak" Çin Merkez Bankası Başkanı Pan ile görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, "önemli ve verimli" olarak nitelendirilen görüşmede, Yellen ve Pan'ın makroekonomik ve finansal gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında, görüşmede uluslararası finansal yapı ve borç konularının da ele alındığı belirtildi.

ABD ve Çin, eylül ayında, Hazine Bakanı Janet Yellen ve Çin Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng başkanlığında, ekonomik ve finansal alanda iki çalışma grubunun kurulduğunu duyurmuştu.