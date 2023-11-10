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Yellen ve Çin Başbakan Yardımcısı He arasında görüşmeler başladı

Washington ve Pekin arasındaki gerilimin ekonomik yansımalarını sınırlamak ve iletişim kanallarını açık tutmak amacıyla ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng arasında iki gün sürecek görüşmeler başladı.

Oluşturma Tarihi 10 Kasım 2023 09:10

Son Güncelleme Tarihi 10 Kasım 2023 09:10

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng arasında iki gün sürecek görüşmelerin açılış konuşmasında Yellen, ABD-Çin ekonomik ilişkileri, Pekin'in sübvansiyon uygulamaları ve diğer konuların yanı sıra iklim değişikliği ve borçların hafifletilmesi gibi küresel zorluklar hakkında "açık ve esaslı bir tartışma" istediğini söyledi.

Yellen, "Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'den ayrılmak gibi bir arzusu yoktur: Ekonomilerimizin tamamen ayrılması hem ülkelerimiz hem de dünya için ekonomik açıdan felaket olur" dedi.

Yellen, ABD'nin ulusal güvenlik kısıtlamalarının devam etmesinin ardındaki nedenleri tartışacağını ve açıklayacağını da sözlerine ekledi.

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng de ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile yapacağı görüşmelerde Çin'in ABD ile ekonomik ve yatırım ilişkilerine dair endişelerini dile getireceğini söyledi.

Çin'in ekonomiden sorumlu yeni ismi olan He, Yellen ile şu ana kadar yaptığı görüşmelerin "yapıcı" olduğunu söyledi. Ancak iki tarafın ilişkilerini "sağlıklı ve istikrarlı bir gelişmeye" geri getirmeleri gerektiğini de vurguladı.

He, yatırım ve iş ortamının iyileştirilmesi de dahil olmak üzere Çin'in "ekonomiyle ilgili temel kaygılarını" ileteceğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden önümüzdeki hafta Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in de aralarında bulunduğu Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) ülke liderleri zirvesine ev sahipliği yapacak.

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