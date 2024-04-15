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Almanya'nın en büyük federal bankasından kripto hazırlığı

Almanya'nın en büyük federal bankası Landesbank Baden-Württemberg, kripto para saklama hizmetleri sunmaya hazırlanıyor.

Oluşturma Tarihi 15 Nisan 2024 12:06

Son Güncelleme Tarihi 15 Nisan 2024 12:06

Almanya'nın en büyük federal bankası Landesbank Baden-Württemberg, Bitpanda borsası ile ortaklaşa kripto para saklama hizmetleri sunmaya başlamayı planlıyor.

Yapılan açıklamada, LBBW ve Bitpanda'nın 2024 yılının ikinci yarısından itibaren kurumsal ve şirket müşterilerine kripto saklama hizmeti sunacağını söyledi.

LBBW kurumsal bankacılık genel müdürü Jürgen Harengel, "Kurumsal müşterilerimizin dijital varlıklara olan talebi artıyor" dedi.

Alman bankaları ve varlık yöneticileri, bu yılın sonlarına doğru yürürlüğe girmeye hazırlanan AB düzenlemeleri öncesinde varlık sınıfı için saklama hizmetleri sunarak ve kendi ürünlerini geliştirerek kripto varlıklarda giderek daha aktif hale geldi. Deutsche Bank kendi dijital varlık saklama hizmeti üzerinde çalışırken, DWS birimi euro cinsinden bir stablecoin geliştiren bir konsorsiyumun parçası.

Sahipleri arasında ülkenin bazı tasarruf bankaları, Baden-Wuerttemberg eyaleti ve Stuttgart şehri bulunan LBBW'nin yaklaşık 333 milyar euro varlığı bulunuyor.

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