CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Kripto Para Bitcoin 17 ayın zirvesinde

Bitcoin 17 ayın zirvesinde

Bitcoin, Fed'in faiz artırımlarına son vereceği umudu ve SEC'in spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına onay vereceği beklentisiyle yeniden 17 ayın zirvesine çıktı.

Oluşturma Tarihi 02 Kasım 2023 08:59

Son Güncelleme Tarihi 02 Kasım 2023 08:59

Bitcoin yükselmeye devam ediyor. Bitcoin fiyatı son 24 saat içinde yüzde 4'ün üzerinde değer kazanarak şu sıralarda 24 saat öncesine göre yüzde 3,53 artışla 35637,39 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin, 6 Mayıs 2022'den bu yana ilk kez 35962,36 dolara kadar yükseldiEylül ortasından bu yana %142 artışla 42$'a yükselen Solana ağının SOL token'ı da dahil olmak üzere altkoinler de yükselişe geçti.

Bitcoin bu yıl, SEC'in BlackRock Inc. gibi şirketlerin doğrudan Bitcoin'e yatırım yapacak ilk ETF'leri başlatma başvurularını onaylayabileceği yönündeki beklentiler ile iki kattan fazla değer kazandı.

Dexterity Capital LLC'nin ortağı Michael Safai, "Direnç" 35.000 $ civarında sıkılaştı "ancak ETF haberleri etrafında 37.000 $'a doğru bazı koşular yapmak için yeterli sürekli momentum var" dedi.

Kripto fon yöneticisi Grayscale Investments LLC'nin araştırma ekibi, Bitcoin'in bazı insanların onu "dijital altın" olarak görmesi nedeniyle de destek aldığını savundu. Ekip bir notta "Bitcoin'in temel kullanım alanı, egemen olmayan bir para sistemi ve fiziksel altına dijital bir alternatiftir" diye yazdı.

Solana projesi, gözden düşmüş eski kripto kralı Sam Bankman-Fried ile olan bağlantısını geride bırakmaya çalışırken SOL yükseldi. Solana, dijital varlık faaliyetlerinden daha büyük bir pay almak için kriptonun en önemli ticari otoyolu olan Ethereum ile yarışıyor.

Grayscale'e göre Solana'nın "sağlam operasyonel performansı" SOL'un 2023'te geçen yılki 14 şebeke kesintisine karşılık sadece bir şebeke kesintisi yapması olabilir.

CoinGecko verilerine göre, kripto tokenlerin genel piyasa değeri 1,36 trilyon dolara yükseldi, ancak 2021'de ulaşılan 3 trilyon dolarlık zirvenin hala gerisinde.

İlginizi Çekebilir
Bundesbank Başkanı: Sıkı para politikamız işe yarıyor Bundesbank Başkanı: Sıkı para politikamız işe yarıyor 01 Kasım 2023 08:55
ECB üyesi: Faiz artırımlarının etkisinin ekonomiye yansıması için sabır gerekli ECB üyesi: Faiz artırımlarının etkisinin ekonomiye yansıması için sabır gerekli 01 Kasım 2023 08:52
Japonya’dan enflasyonla mücadele için harcama kararı Japonya'dan enflasyonla mücadele için harcama kararı 01 Kasım 2023 08:41
Çin’de imalat sektörü daraldı Çin'de imalat sektörü daraldı 01 Kasım 2023 08:39
ECB üyesinden faiz indirimi açıklaması: Keskin düşüş gerekli ECB üyesinden faiz indirimi açıklaması: Keskin düşüş gerekli 01 Kasım 2023 08:48
Altının kilogram fiyatı 1 milyon 801 bin liraya geriledi Altının kilogram fiyatı 1 milyon 801 bin liraya geriledi 31 Ekim 2023 17:00
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 01 Kasım 2023 13:42
ECB’nin enflasyon tahminleri düşebilir ECB'nin enflasyon tahminleri düşebilir 31 Ekim 2023 16:48
Avro Bölgesi ekonomisi küçüldü Avro Bölgesi ekonomisi küçüldü 31 Ekim 2023 16:16
Avro Bölgesi’nde yıllık enflasyon beklentilerin altında kaldı Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon beklentilerin altında kaldı 31 Ekim 2023 14:00
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 01 Kasım 2023 10:01
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 31 Ekim 2023 13:42
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.003,00
%0,3002
DOLAR
1.002,42
%0,2424
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
998,33
%-0,1667
EURO
1.009,06
%0,906
DOLAR
985,26
%-1,4742
ALTIN
942,20
%-5,78
BORSA
1.008,42
%0,8418
EURO
1.038,39
%3,8391
DOLAR
1.085,84
%8,584
ALTIN
903,25
%-9,6746
BORSA
1.041,74
%4,1739
EURO
1.516,69
%51,6689
DOLAR
1.808,64
%80,8641
ALTIN
1.892,10
%89,2095
BORSA
1.618,04
%61,8044
EURO
BİST En Aktif Hisseler