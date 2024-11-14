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Bitcoin için 500 bin dolar tahmini

Trump’ın yeniden seçimleri kazanmasıyla ralliye giren kripto paraların değeri katlandı. Uzmanlar Bitcoin fiyatlarının 500 bin dolara kadar çıkabileceği tahmininde bulundu.

Oluşturma Tarihi 14 Kasım 2024 12:27

Kripto yatırım firması Galaxy Digital'in milyarder başkanı Michael Novogratz, ABD'nin seçilmiş Başkan Donald Trump'ın önerdiği gibi bir Bitcoin stratejik rezervi kurulma olasılığını değerlendirdi. Bunu düşük bir ihtimal olduğunu ifade eden ünlü milyarder böyle bir hamle yapılması halinde Bitcoin fiyatının rekor kırabileceğini ifade etti.

500 BİN DOLARA ULAŞABİLİR

Novogratz, konuya dair açıklamasında şunları kaydetti: Ben hala bunun düşük bir olasılık olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyetçiler Senato'yu kontrol etseler de 60'a yakın sandalyeye sahip değiller. Bence ABD'nin sahip olduğu Bitcoin'i alıp belki biraz daha ekleyerek dünyaya önce teknoloji ülkesi, önce kripto, önce dijital varlık ülkesi olacağımızı göstermek istediğimizi söylemesi çok akıllıca olur... Doların bunu destekleyecek bir şeye ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum.

Galaxy Digital CEO'su, hükümetin farklı organları arasında süreci engelleyecek bir çatışma beklediğini açıkladı. Novogratz, ABD hükümeti tarafından stratejik bir rezerv oluşturulması halinde Bitcoin'in 500.000 dolara ulaşmasını beklediğini açıkladı.

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