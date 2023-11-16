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Bitcoin yönünü aşağı çevirdi

Bitcoin, borsa yatırım fonlarından token için yeni talep beklentileriyle 38 bin dolara doğru yukarı hareketin ardından yönüne aşağı çevirdi.

Oluşturma Tarihi 16 Kasım 2023 09:20

Son Güncelleme Tarihi 16 Kasım 2023 09:20

Bitcoin fiyatı 32 bin 927 doların üzerinden gelen satışlarla bu sabah geriledi. Şu sıralarda ise fiyat 37420 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Fed'in faiz artırımlarına son verdiğine dair bahisler, finansal piyasalardaki likidite seviyesindeki dalgalanmalara karşı hassas olabilen kripto fiyatlarını da yükseltti.

Kripto fon sağlayıcısı Grayscale Investments LLC'nin araştırma müdürü Zach Pandl, "Reel faiz oranları zirve yaparsa ve ABD pazarında spot ETF onaylarına doğru ilerleme görmeye devam edersek kripto değerlemelerindeki toparlanma devam edebilir" dedi.

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