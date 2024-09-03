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Dijital varlıklardan 305 milyon dolar çıkış yaşandı

CoinShares'in haftalık dijital varlıklara fon akışı raporuna göre, daha güçlü makro veriler, dijital varlıklardan 305 milyon ABD doları çıkışla duyarlılığın azalmasına neden oldu.

Oluşturma Tarihi 03 Eylül 2024 08:43

Son Güncelleme Tarihi 03 Eylül 2024 08:43

Dijital varlık yatırım ürünlerinde geçen hafta net 305 milyon ABD$ tutarında çıkış yaşanırken, en fazla çıkış 319 milyon $ ile Bitcoin üzerinde yoğunlaştı. Ethereum 5,7 milyon dolar çıkış görürken, işlem hacimleri durgunlaştı.

Solana 7,6 milyon dolar, Binance 0,8 milyon dolar ve Multi-assets 6,4 milyon dolar giriş sağladı.

CoinShares yaşanan çıkışın, ABD'de beklenenden daha güçlü gelen ekonomik verilerin 50 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığını azaltmasından kaynaklandığını düşündüklerini belirtirken, "FED faiz indirimine yaklaştıkça varlık sınıfının faiz oranı beklentilerine giderek daha duyarlı hale gelmesini beklemeye devam ediyoruz" dedi.

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