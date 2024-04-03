Goldman Sachs'tan dikkat çeken kripto açıklaması

Goldman Sachs Varlık Yönetimi biriminin CEO'su Sharmin Mossavar-Rahmani, müşterilerin son dalgalanmadan sonra bile kripto pozisyonu almaya ilgi göstermediklerini söyledi.

"Bunun bir yatırım varlık sınıfı olduğunu düşünmüyoruz, kriptoya inanmıyoruz" diye konuşan Sharmin Mossavar-Rahmani, "Kripto meraklılarının hepsi finansın demokratikleşmesini ilan ediyor, ancak ana kararlar birkaç kontrolcü kişi tarafından yönlendiriliyor" eleştirisinde bulundu.

Mossavar-Rahmani'ye göre, bu yılın başlarında BlackRock ve Fidelity gibi TradFi rakipleri, müşterilerin özellikle bitcoin'e maruz kalmak istediklerini ifade etmelerinin ardından kripto sektöründeki çabalarını ikiye katlamaya karar verdikten sonra bile, Goldman'ın müşterileri bununla hiçbir ilgisi olmasını istemiyor.

Mossavar-Rahmani'nin bu varlıkta bir değer görmemesinin nedenlerinden biri, değerini gerçekten değerlendirmenin mümkün olmaması. "Eğer bir değer biçemiyorsanız, o zaman nasıl yükseliş ya da düşüş eğilimi gösterebilirsiniz?" diyor.

Hatta sektörü ikiyüzlü olmakla eleştirerek, kripto meraklılarının "hepsi finansın demokratikleşmesini ilan ediyor, ancak ana kararlar birkaç kontrolcü kişi tarafından yönlendiriliyor" dedi.